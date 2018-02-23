Странам Балтийско-Черноморского региона нужно больше военных соглашений - Горбулин

“Другими инструментами углубления связи (между странами Балтийско-Черноморского региона — ред.) является создание новых структур регионального партнёрства. Однако для реализации данного направлении нам нужны конструктивные принципы и положительные результаты. Ещё один подход: дальнейшее усиление военнополитического сотрудничества путём подписания двухсторонних и многосторонних соглашений в сфере безопасности”, — предложил он.

По словам Горбулина, примером таких соглашений могут служить платформы оборонного сотрудничества стран северной Европы, или генерального соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Украиной и Польшей.

“Хорошими примерами является и функционирование литовско-польско-украинской бригады или Вышеградской группы. При этом для Украины приоритетной задачей должна оставаться достижения уровня совместимости в соответствии стандартам НАТО”, — подчеркнул он.

Как сообщал УНН, В.Горбулин предложил новый подход к урегулированию ситуации на Донбассе.