Країнам Балтійсько-Чорноморського регіону потрібно більше військових угод - Горбулін
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Країнам Балтійсько-Чорноморського регіону необхідні нові структури регіонального партнерства, а також посилення військовополітичної співпраці шляхом підписання двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері безпеки. Про це сказав директор національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час 4-го Балтійсько-Чорноморського форуму, передає кореспондент УНН.
"Іншими інструментами поглиблення зв'язку (між країнами Балтійсько-Чорноморського регіону - ред.) є створення нових структур регіонального партнерства. Однак для реалізації цього напрямку нам потрібні конструктивні принципи і позитивні результати. Ще один підхід: подальше посилення військовополітичної співпраці шляхом підписання двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері безпеки", - запропонував він.
За словами В.Горбуліна, прикладом таких угод можуть служити платформи оборонного співробітництва країн північної Європи, або генеральної угоди про співпрацю у сфері оборони між Україною та Польщею.
"Гарними прикладами є і функціонування литовсько-польсько-української бригади або Вишеградської групи. При цьому для України пріоритетним завданням має залишатися досягнення рівня сумісності відповідно до стандартів НАТО", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, В.Горбулін запропонував новий підхід до врегулювання ситуації на Донбасі.