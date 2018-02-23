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Країнам Балтійсько-Чорноморського регіону потрібно більше військових угод - Горбулін

Країнам Балтійсько-Чорноморського регіону потрібно більше військових угод - Горбулін

Київ • УНН

 • 9370 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Країнам Балтійсько-Чорноморського регіону необхідні нові структури регіонального партнерства, а також посилення військовополітичної співпраці шляхом підписання двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері безпеки. Про це сказав директор національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час 4-го Балтійсько-Чорноморського форуму, передає кореспондент УНН.

"Іншими інструментами поглиблення зв'язку (між країнами Балтійсько-Чорноморського регіону - ред.) є створення нових структур регіонального партнерства. Однак для реалізації цього напрямку нам потрібні конструктивні принципи і позитивні результати. Ще один підхід: подальше посилення військовополітичної співпраці шляхом підписання двосторонніх та багатосторонніх угод у сфері безпеки", - запропонував він.

За словами В.Горбуліна, прикладом таких угод можуть служити платформи оборонного співробітництва країн північної Європи, або генеральної угоди про співпрацю у сфері оборони між Україною та Польщею.

"Гарними прикладами є і функціонування литовсько-польсько-української бригади або Вишеградської групи. При цьому для України пріоритетним завданням має залишатися досягнення рівня сумісності відповідно до стандартів НАТО", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, В.Горбулін запропонував новий підхід до врегулювання ситуації на Донбасі.

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