Лучший центровой Суперлиги прошлого сезона покинул БК "Химик"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В связи с семейными обстоятельствами "бигмен" "Химика" Кристиан Джонс вынужден оставить расположение клуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт южненцев.
Действие контракта игрока на сезон 2019/2020 приостановлено.
Джонс присоединился к команде по ходу сезона, приняв участие в 4 поединках регулярного чемпионата Суперлиги. Проводя на площадке по 26 минут, американец набирал 12,5 очка, делал 5,5 подбора и 1,0 перехвата, а его рейтинг эффективности составил 12,8.
Напомним, в прошлом сезоне Джонс стал чемпионом Украины в составе "Химика", был признан лучшим центровым чемпионата.