Кращий центровий Суперліги минулого сезону покинув БК "Хімік"

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У зв'язку з сімейними обставинами "бігмен" "Хіміка" Крістіан Джонс змушений залишити розташування клубу. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт южненців.

Дію контракту гравця на сезон 2019/2020 призупинено.

Джонс приєднався до команди по ходу сезону, взявши участь в 4 поєдинках регулярного чемпіонату Суперліги. Проводячи на майданчику по 26 хвилин, американець набирав 12,5 очка, робив 5,5 підбирання та 1,0 перехоплення, а його рейтинг ефективності склав 12,8.

Нагадаємо, в минулому сезоні Джонс став чемпіоном України у складі "Хіміка", його було визнано найкращим центровим чемпіонату.

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