Краматорск ночью подвергся ракетному удару
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По Краматорску в Донецкой области российские войска ночью нанесли ракетный удар. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook в субботу, 17 декабря, пишет УНН.
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"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Орки снова будут по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома. К счастью, обошлось без жертв", - отметил Гончаренко.
По его словам, начаты работы по ликвидации последствий обстрела.
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Российские оккупанты за 16 декабря ранили трех мирных жителей Донецкой области.