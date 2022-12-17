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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Краматорск ночью подвергся ракетному удару

Краматорск ночью подвергся ракетному удару

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. По Краматорску в Донецкой области российские войска ночью нанесли ракетный удар. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook в субботу, 17 декабря, пишет УНН.

Цитата

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Орки снова будут по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома. К счастью, обошлось без жертв", - отметил Гончаренко.

По его словам, начаты работы по ликвидации последствий обстрела.

Дополнение

Российские оккупанты за 16 декабря ранили трех мирных жителей Донецкой области. 

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