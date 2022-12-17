Краматорск ночью подвергся ракетному удару

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"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Орки снова будут по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома. К счастью, обошлось без жертв", - отметил Гончаренко.

По его словам, начаты работы по ликвидации последствий обстрела.

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Российские оккупанты за 16 декабря ранили трех мирных жителей Донецкой области.