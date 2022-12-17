Донецька область: окупанти поранили трьох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Російські окупанти за 16 грудня поранили трьох мирних жителів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"За 16 грудня росіяни поранили 3 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - зазначив він.
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Всього з 24 лютого росіяни вбили 1264 жителів Донеччини, поранили ще 2752.
Нагадаємо
Російські окупанти за 15 грудня вбили у Донецькій області сімох цивільних, ще сім людей в області зазнали поранень.