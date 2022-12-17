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Донецкая область: оккупанты ранили троих мирных жителей

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Российские оккупанты за 16 декабря ранили троих мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За 16 декабря россияне ранили 3 мирных жителей Донецкой области — в Бахмуте. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил он.

Дополнение

Всего с 24 февраля россияне убили 1264 жителей Донецкой области, ранили еще 2752.

Напомним

Российские оккупанты за 15 декабря убили в Донецкой области семерых гражданских, еще семь человек в области получили ранения.

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