Краматорськ вночі зазнав ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. По Краматорську на Донеччині російські війська вночі здійснили ракетний удар. Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко у Facebook у суботу, 17 грудня, пише УНН.
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"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську. Орки знов б’ють по цивільній інфраструктурі: пошкоджено дорожнє покриття, заклад освіти та приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв", - зазначив Гончаренко.
З його слів, розпочаті роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Доповнення
Російські окупанти за 16 грудня поранили трьох мирних жителів Донеччини.