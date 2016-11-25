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Воров-вандалов задержали в Черкасской области

Киев • УНН

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Черкассы-Киев. 25 ноября. УНН. В одном из сел Каменского района злоумышленники повредили 9 могил на местном кладбище, сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Черкасской области, пишет УНН-Центр.

Воров-вандалов задержали в Черкасской области

Полицейские, прибывшие по вызову, осмотрели место происшествия и установили, что злоумышленники похищали только металлические предметы, а именно большие кресты.

Проверяя местные пункты приема лома, правоохранители узнали, что накануне мужчины приносили вещи похожи на похищенные.

Ворами оказались четверо ранее судимых 33-летних жителей этого же села. Всю эту компанию правоохранители нашли по месту жительства одного из подозреваемых. Мужчины отдыхали за рюмкой водки. Подозреваемые были приглашены в полицию для дачи показаний.

Как стало известно, мужчины кражи совершали уже в течение пяти дней, а похищенное сдавали на металлолом.

По данным фактам следственным отделением Каменского отделения полиции открыт ряд уголовных производств по части 2 статьи 297 (Надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет, или лишение свободы от четырех до семи лет.

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