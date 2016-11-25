Крадіїв-вандалів затримали на Черкащині

Поліцейські, що прибули за викликом, оглянули місце події та встановили, що зловмисники викрадали лише металеві предмети, а саме великі хрести.

Перевіряючи місцеві пункти прийому брухту, правоохоронці дізналися, що напередодні чоловіки приносили речі схожі на викрадені.

Крадіями виявилися четверо раніше судимих 33-річних жителів цього ж села. Всю цю компанію правоохоронці знайшли за місцем проживання одного із підозрюваних. Чоловіки відпочивали за чаркою оковитої. Підозрюваних було запрошено до поліції для дачі показів.

Як стало відомо, чоловіки крадіжки вчиняли вже протягом п’яти днів, а викрадене здавали на брухт.

За даними фактами слідчим відділенням Кам’янського відділення поліції відкрито ряд кримінальних проваджень за частиною 2 статті 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років, або позбавлення волі від чотирьох до семи років.