Вор-рецидивист порезал себе горло при задержании
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Мужчину напал на женщину-кассира и украл у нее деньги, а когда правоохранители разыскали его, при задержании порезал себе горло. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
Сегодня, 19 мая, около 13:30 в полицию поступило сообщение о разбое в переулке Маргариновом. По предварительной информации мужчина, угрожая женщине-кассиру, завладел деньгами в размере около 2000 гривен, после чего скрылся.
Правоохранители нашли злоумышленника. Впрочем мужчина вел себя агрессивно и угрожал окружающим ножом, затем нанес себе порез в область шеи.
Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, медики госпитализировали его в больницу.
Выяснилось, что 32-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был судим за имущественное преступление.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, мужчина порезал шею своей сожительнице.