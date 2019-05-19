Вор-рецидивист порезал себе горло при задержании

Сегодня, 19 мая, около 13:30 в полицию поступило сообщение о разбое в переулке Маргариновом. По предварительной информации мужчина, угрожая женщине-кассиру, завладел деньгами в размере около 2000 гривен, после чего скрылся.

Правоохранители нашли злоумышленника. Впрочем мужчина вел себя агрессивно и угрожал окружающим ножом, затем нанес себе порез в область шеи.

Полицейские вызвали бригаду скорой помощи, медики госпитализировали его в больницу.

Выяснилось, что 32-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом и был судим за имущественное преступление.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, мужчина порезал шею своей сожительнице.