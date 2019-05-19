Крадій-рецидивіст порізав собі горло при затриманні

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Чоловіка напав на жінку-касира і вкрав у неї гроша, а коли правоохоронці розшукали його, під час затримання порізав собі горло. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.

Сьогодні, 19 травня, близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення про розбій на провулку Маргариновому. За попередньою інформацією чоловік, погрожуючи жінці-касиру, заволодів грошима у розмірі близько 2000 гривень, після чого втік.

Правоохоронці знайшли зловмисника. Втім чоловік поводив себе агресивно та погрожував оточуючим ножем, потім громадянин наніс собі поріз в область шиї.

Поліцейські викликали бригаду швидкої допомоги, медики госпіталізували його до лікарні.

З'ясувалось, що 32-річний чоловік раніше вже мав проблеми з законом та був судимий за майновий злочин.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. Наразі працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, чоловік порізав шию своїй співмешканці.

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