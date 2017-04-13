КППВ в зоне АТО во время праздников будут работать в штатном режиме

"На пасхальные и майские праздники все КППВ в районе проведения АТО работать в штатном режиме. Ограничения могут быть применены только в случае обострения ситуации и прямой угрозы жизни людей", - сказал А.Слободян.

Он напомнил, что сейчас по решению штаба АТО пропуск через КПВВ осуществляется с 7 утра до 19:30 вечера.

Напомним, в Минске договорилась о соблюдение режима тишины накануне Пасхи.