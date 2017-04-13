КПВВ в зоні АТО під час свят працюватимуть в штатному режимі

"На пасхальні та травневі свята всі КПВВ в районі проведення АТО працюватимуть в штатному режимі. Обмеження можуть бути застосовані лише в разі загострення ситуації та прямої загрози життю людей", - сказав О.Слободян.

Він нагадав, що наразі за рішенням штабу АТО пропуск через КПВВ здійснюється з 7 ранку до 19:30 вечора.

Нагадаємо, у Мінську домовилась про повне дотримання режиму тиші напередодні Великодня.