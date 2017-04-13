КПВВ в зоні АТО під час свят працюватимуть в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Пункти пропуску в зоні проведення АТО на великодні та травневі свята працюватимуть в штатному режимі, обмеження можливі лише за умов погіршення безпекової обстановки. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає УНН.
"На пасхальні та травневі свята всі КПВВ в районі проведення АТО працюватимуть в штатному режимі. Обмеження можуть бути застосовані лише в разі загострення ситуації та прямої загрози життю людей", - сказав О.Слободян.
Він нагадав, що наразі за рішенням штабу АТО пропуск через КПВВ здійснюється з 7 ранку до 19:30 вечора.
Нагадаємо, у Мінську домовилась про повне дотримання режиму тиші напередодні Великодня.