Казатинские участники боевых действий в Афганистане получат материальную помощь
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 10 января. УНН. Пятеро участников боевых действий на территории других государств, проживающих в Казатине, получат материальную помощь ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств и 28-й годовщины вывода войск бывшего СССР из Республики Афганистан. Об этом УНН-Центр сообщили в Казатинском городском совете.
Соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Пузырь.
Напомним, 15 февраля в 11.00 в зале заседаний райгосадминистрации состоятся горрайонные торжества по случаю двадцать восьмой годовщины вывода войск из Афганистана.
После официальной части мероприятия, собравшиеся возложат венки к мемориальным доскам С.А. Герасимчуку по ул. Винниченко и С.О.Комару - по Грушевского, 30.