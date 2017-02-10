Казатинские участники боевых действий в Афганистане получат материальную помощь

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Александр Пузырь.

Напомним, 15 февраля в 11.00 в зале заседаний райгосадминистрации состоятся горрайонные торжества по случаю двадцать восьмой годовщины вывода войск из Афганистана.

После официальной части мероприятия, собравшиеся возложат венки к мемориальным доскам С.А. Герасимчуку по ул. Винниченко и С.О.Комару - по Грушевского, 30.