Козятинські учасники бойових дій в Афганістані отримають матеріальну допомогу

Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Пузир.

Нагадаємо, 15 лютого о 11.00 в залі засідань райдержадміністрації відбудуться міськрайонні урочистості з нагоди 28-ої річниці виведення військ з Афганістану.

Після офіційної частини заходу, присутні покладуть вінки до меморіальних дошок С.А. Герасимчуку по вул. Винниченка та С.О.Комару — по вул.Грушевського, 30.