Козятинські учасники бойових дій в Афганістані отримають матеріальну допомогу
Київ • УНН
ВІННЦЯ-КИЇВ. 10 січня. УНН. П’ятеро учасників бойових дій на території інших держав, які проживають в Козятині, отримають матеріальну допомогу до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 28-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Про це УНН-Центр повідомили у Козятинській міській раді.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Пузир.
Нагадаємо, 15 лютого о 11.00 в залі засідань райдержадміністрації відбудуться міськрайонні урочистості з нагоди 28-ої річниці виведення військ з Афганістану.
Після офіційної частини заходу, присутні покладуть вінки до меморіальних дошок С.А. Герасимчуку по вул. Винниченка та С.О.Комару — по вул.Грушевського, 30.