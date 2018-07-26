Каждого второго потребителя в Украине обманывают
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. За первое полугодие 2018 года Госпродпотребслужба проверила более 2,5 тыс. субъектов хозяйствования. Нарушения были выявлены в 40,4% случаев. Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В частности, предприятия проверялись на соблюдение ими требований законодательства о защите прав потребителей сферы торговли, ресторанного хозяйства и услуг (работ).
"Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце (82,6%) и реализация товара, срок годности которого истек (10,2%)", - рассказали в Госпродпотребслужбе.
Также, во время проверок было выявлено, что украинские предприниматели грешат реализацией опасного товара без надлежащей предупредительной маркировки, а также без информации о правилах и условиях безопасного его использования.
Лапа добавил, что по результатам проверок к административной ответственности привлечено 713 человек, наложены административные санкции на сумму 106 500 гривен. Также к ответственности, предусмотренной ст. 23 закона о защите прав потребителей, привлечено 384 субъекта хозяйствования с наложением административно-хозяйственных санкций на сумму почти 1,4 млн грн.
Напомним, производителей продуктов питания в Украине обяжут писать понятные для потребителей этикетки.
Также напомним, что по оценкам экспертов, продовольственный рынок у нас полон фальсифицированными товарами.
Депутат Сергей Тригубенко убежден, что не последнюю роль в этом сыграл мораторий на проверки бизнеса, который действовал в Украине с 2014 года. Сейчас мораторий продлен, однако с определенными исключениями, что дают право контролерам чаще проверять операторов рынка.