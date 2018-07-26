Кожного другого споживача в Україні обманюють

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КИЇВ. 26 липня. УНН. За перше півріччя 2018 року Держпродспоживслужба перевірила понад 2,5 тис. суб'єктів господарювання. Порушення були виявлені у 40,4% випадків. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, суб'єкти господарювання перевірялися на дотримання ними вимог законодавства про захист прав споживачів сфери торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг (робіт).

"Найбільш поширеними порушеннями є відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця (82,6%) та реалізація товару, строк придатності якого минув (10,2%)", - розповіли у Держпродспоживслужбі.

Також, під час перевірок було виявлено, що українські підприємці грішать реалізацією небезпечного товару без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання.

Лапа додав, що за результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 713 осіб, накладені адміністративні санкції на суму 106,5 тисяч гривень. Також до відповідальності, передбаченою ст. 23 закону про захист прав споживачів, притягнуто 384 суб'єкти господарювання з накладенням адміністративно-господарських санкцій на суму майже 1,4 млн грн.

Нагадаємо, виробників продуктів харчування в Україні зобов’яжуть писати зрозумілі для споживачів етикетки. 

Також нагадаємо, що за оцінками експертів, продовольчий ринок у нас сповнений фальсифікованих товарів.

Депутат Сергій Тригубенко переконаний, що не останню роль у цьому відіграв мораторій на перевірки бізнесу, який діяв в Україні з 2014 року. Наразі мораторій подовжений, однак з певними виключеннями, що таки надають право контролерам частіше перевіряти операторів ринку

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