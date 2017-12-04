Каждый третий произведенный в Украине промышленный товар продается за рубежом

Почти 80% реализованной продукции - товары добывающей и перерабатывающей промышленности. В октябре рост объема реализованной продукции именно в этом сегменте по сравнению с октябрем прошлого года составил 23,1%. Рост по сравнению с сентябрем - 7,5%.

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Рост объемов реализации товаров краткосрочного использования - октябрь к октябрю - 13%, товаров длительного пользования - 35,7%.

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Тенденция увеличения оборотов промышленности отражает общегосударственный тренд восстановления промышленного производства и стабилизации экономической политики.