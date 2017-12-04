Каждый третий произведенный в Украине промышленный товар продается за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине за 10 месяцев года общий объем реализованной промышленной продукции превысил 172 млрд грн, из них 27,7% - это товары, которые реализуются за пределы Украины. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает УНН.
Почти 80% реализованной продукции - товары добывающей и перерабатывающей промышленности. В октябре рост объема реализованной продукции именно в этом сегменте по сравнению с октябрем прошлого года составил 23,1%. Рост по сравнению с сентябрем - 7,5%.
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Рост объемов реализации товаров краткосрочного использования - октябрь к октябрю - 13%, товаров длительного пользования - 35,7%.
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Тенденция увеличения оборотов промышленности отражает общегосударственный тренд восстановления промышленного производства и стабилизации экономической политики.