Кожен третій вироблений в Україні промисловий товар продається за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні за 10 місяців року загальний обсяг реалізованої промислової продукції перевищив 172 млрд грн, з них 27,7% - це товари, які реалізуються за межі України. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
Майже 80% реалізованої продукції – товари добувної та переробної промисловості. У жовтні зростання обсягу реалізованої продукції саме в цьому сегменті, порівняно з жовтнем минулого року, становило 23,1%. Ріст порівняно з вереснем – 7,5%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні суттєво зросли інвестиції у промисловість
Зростання обсягів реалізації товарів короткострокового використання – жовтень до жовтня – 13%, товарів тривалого використання – 35,7%.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні продовжують дорожчати хліб і молочні продукти
Тенденція збільшення оборотів промисловості відображає загальнодержавний тренд відновлення промислового виробництва та стабілізації економічної політики.