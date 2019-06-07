Каждый третий спиртзавод в Украине производит контрафакт - юрист

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КИЕВ. 7 июня. УНН. В Украине контрабанда алкоголя достигла небывалых масштабов. Об этом в своем блоге написал юрист Андрей Костыра, передает УНН.

Так, по результатам аудита международной компании PricewaterhouseCoopers, из-за "черного рынка" бюджет Украины не получает более 12 млрд грн в год, пишет эксперт.

"А по данным Международного валютного фонда, производство нелегального алкоголя в Украине составляет около 60% всего рынка, тогда как в других странах — не более 25%", - информирует Костыра.

По словам эксперта, сегодня производством нелегального алкоголя занимаются около половины государственных спиртзаводов.

"А 10 из 30 занимаются производством контрафактной продукции", - говорит Костыра.

Проблему нужно решать комплексно, считает эксперт. И начать нужно с криминализации контрабанды алкоголя и табачных изделий.

"Ведь криминализация контрабанды алкоголя и табачных изделий влияет не только на доходную часть бюджета, но и позволит сократить уровень такого нелегального бизнеса, поскольку наличие исключительно административной ответственности не является для контрабандистов существенным риском.

Кроме того, экономическую поддержку в случае ужесточения наказания получат национальные производители спирта", - пишет он.

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В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступлений, пишет Костыра. Так, к примеру в Ирландии контрабандисту грозит от 12 месяцев (в случае, если стоимость партии не превышает 5 тыс. евро) до 5 лет, а в Великобритании — до семи лет тюремного заключения. А в Румынии можно попасть в тюрьму за перевозку даже одной пачки контрабандных сигарет через "зеленый коридор".

"Понятно, что проблема с введением уголовного наказания за незаконное перемещение этих товаров сразу не решится, скорее всего, с законодательной стороны этот процесс затянут еще и выборы", - резюмировал эксперт.

Что касается самой контрабанды, то сегодня украинская водка нелегально активно сбывается в Великобританию, пишет Капитал. За организацией коррупционной схемы может стоять иностранец Нил Смит, предполагают журналисты на основании ряда документов.

Напомним, как сообщал УНН, данными журналистских расследования о контрабанде украинской водки заинтересовались в ГФС и СБУ. Информацию обещали проверить.

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