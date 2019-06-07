Кожен третій спиртзавод в Україні виробляє контрафакт - юрист

Так, за результатами аудиту міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers, через "чорний ринок" бюджет України не отримує понад 12 млрд грн на рік, пише експерт.

"А за даними Міжнародного валютного фонду, виробництво нелегального алкоголю в Україні становить близько 60% всього ринку, тоді як в інших країнах - не більше 25%", - інформує Костира.

За словами експерта, сьогодні виробництвом нелегального алкоголю займаються близько половини державних спиртзаводів.

"А 10 з 30 займаються виробництвом контрафактної продукції", - говорить Костира.

Проблему потрібно вирішувати комплексно, вважає експерт. І почати потрібно з криміналізації контрабанди алкоголю і тютюнових виробів.

"Адже криміналізація контрабанди алкоголю і тютюнових виробів впливає не тільки на дохідну частину бюджету, але і дозволить скоротити рівень такого нелегального бізнесу, оскільки наявність виключно адміністративної відповідальності не є для контрабандистів істотним ризиком. Крім того, економічну підтримку в разі посилення покарання отримають національні виробники спирту", - пише він.

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У більшості країн світу контрабанда визнана одним з найбільш небезпечних видів злочинів, пише Костира. Так, наприклад в Ірландії контрабандисту загрожує від 12 місяців (в разі, якщо вартість партії не перевищує 5 тис. євро) до 5 років, а в Великобританії - до семи років тюремного ув'язнення. А в Румунії можна потрапити до в'язниці за перевезення навіть однієї пачки контрабандних сигарет через "зелений коридор".

"Зрозуміло, що проблема з введенням кримінального покарання за незаконне переміщення цих товарів відразу не вирішиться, швидше за все, із законодавчою боку цей процес затягнуть ще й вибори", - резюмував експерт.

Що стосується самої контрабанди, то сьогодні українська горілка нелегально активно збувається в Великобританію, пише Капітал. За організацією корупційної схеми може стояти іноземець Ніл Сміт, припускають журналісти на підставі ряду документів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, даними журналістських розслідування про контрабанду української горілки зацікавилися в ГФС і СБУ. Інформацію обіцяли перевірити.