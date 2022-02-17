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Каждый пятый случай рака в Украине диагностируется в запущенной стадии - эксперты

Киев • УНН

 • 19949 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Каждый пятый случай злокачественных новообразований в Украине диагностируется в запущенной (4-й) стадии. Об этом свидетельствуют данные бюллетеня Национального канцер-реестра № 22 — “Рак в Украине, 2019-2020”, передает УНН.

Цитата

“В 2020 году каждый пятый случай ЗН (злокачественных новообразований — ред.) в Украине обнаружен в запущенной 4-й стадии, а в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях заболевания на рак выявляли в 4-й стадии у каждого четвертого больного”, — говорится в сообщении.

Эксперты заключили, что уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине растет из года в год. Зато смертность от рака остается на высоком уровне, а соотношение количества умерших и первичных больных составляет 1:2.

“Можно констатировать, что полностью игнорируется требование профилактического осмотра с целью выявления злокачественных новообразований каждого больного, который обратился за медицинской помощью к любому врачу в поликлинике или стационаре, что могло бы способствовать раннему выявлению злокачественных новообразований, особенно визуальных локализаций (губы, ротовой полости, прямой кишки, кожи, грудной железы, шейки матки, а также предстательной железы как лидирующей по темпам прироста патологии у мужского населения), или же такие осмотры проводятся формально, без должного уровня онкологической грамотности и настороженности”, — резюмировали специалисты.

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Врачи Больницы израильской онкологии LISOD подчеркивают проведение своевременного онкоскрининга организма,
потому что чем раньше выявлен рак, тем больше шансов на успешное лечение.

Более того онкоскрининг должны проходить даже те люди, которые считают себя полностью здоровыми, потому что на первых стадиях рак может себя никак не проявлять.

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