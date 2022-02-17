Каждый пятый случай рака в Украине диагностируется в запущенной стадии - эксперты

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“В 2020 году каждый пятый случай ЗН (злокачественных новообразований — ред.) в Украине обнаружен в запущенной 4-й стадии, а в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях заболевания на рак выявляли в 4-й стадии у каждого четвертого больного”, — говорится в сообщении.

Эксперты заключили, что уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в Украине растет из года в год. Зато смертность от рака остается на высоком уровне, а соотношение количества умерших и первичных больных составляет 1:2.

“Можно констатировать, что полностью игнорируется требование профилактического осмотра с целью выявления злокачественных новообразований каждого больного, который обратился за медицинской помощью к любому врачу в поликлинике или стационаре, что могло бы способствовать раннему выявлению злокачественных новообразований, особенно визуальных локализаций (губы, ротовой полости, прямой кишки, кожи, грудной железы, шейки матки, а также предстательной железы как лидирующей по темпам прироста патологии у мужского населения), или же такие осмотры проводятся формально, без должного уровня онкологической грамотности и настороженности”, — резюмировали специалисты.

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