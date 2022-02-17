Кожен п'ятий випадок раку в Україні діагностується в занедбаній стадії - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Кожен п’ятий випадок злоякісних новоутворень в Україні діагностується у занедбаній (4-й) стадії. Про це свідчать дані бюлетеня Національного канцер-реєстру № 22 — “Рак в Україні, 2019-2020”, передає УНН.
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“В 2020 році кожен п’ятий випадок ЗН (злоякісних новоутворень, — ред.) в Україні виявлений у занедбаній 4-й стадії, а у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях захворювання на рак виявляли в 4-й стадії у кожного четвертого хворого”, — йдеться у повідомленні.
Експерти підсумували, що рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні зростає із року в рік. Натомість смертність від раку залишається на високому рівні, а співвідношення кількості померлих і первинних хворих становить 1:2.
“Можна констатувати, що повністю ігнорується вимога профілактичного огляду з метою виявлення злоякісних новоутворень кожного хворого, який звернувся за медичною допомогою до будь-якого лікаря у поліклініці чи стаціонарі, що могло б сприяти ранньому виявленню злоякісних новоутворень, особливо візуальних локалізацій (губи, ротової порожнини, прямої кишки, шкіри, грудної залози, шийки матки, а також передміхурової залози як лідируючої за темпами приросту патології у чоловічого населення), або ж такі огляди виконуються формально, без належного рівня онкологічної грамотності та настороги”, — резюмували фахівці.
До теми
Лікарі Лікарні ізраїльської онкології LISOD наголошують на необхідності проведення своєчасного онкоскринінгу організму,
бо чим раніше виявлений рак, тим більше шансів на успішне лікування.
Ба більше — онкоскринінг мають проходити навіть ті люди, які вважають себе повністю здоровими, бо на перших стадіях рак може себе ніяк не проявляти.