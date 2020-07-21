Каждый четвертый житель столицы Индии, предположительно, имеет иммунитет к COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Тесты на антитела по случайной выборке показывают, что почти каждый четвертый житель столицы Индии, Дели, мог быть подвержен коронавирусной инфекции. Такие данные правительство страны получило в результате ИФА-скрининга и дополнительных расчетов, передает УНН со ссылкой на BBC.
Исследование показало, что 23,48% из 21 387 человек, чьи образцы крови были проверены, имели антитела к COVID-19. Если перенести эту пропорцию на примерно 20-миллионное населения Дели, то можно предположить, что коронавирусом только в индийской столице фактически переболело около 4,7 миллиона человек.
Также, эти расчеты могут свидетельствовать о том, что инфекция в городе распространена гораздо шире, чем указывает официальные данные.
К настоящему времени в Дели зарегистрировано 123 747 случаев, что эквивалентно менее чем 1% его населения — 19,8 млн человек. Поэтому, отмечается, что “большое количество инфицированных людей болеют бессимптомно”.
В заявлении говорится, что “значительная часть населения все еще уязвима к COVID-19”, а следовательно все меры безопасности должны строго соблюдаться.
Отметим, что Дели был одним из наиболее пострадавших городов в Индии, и в первые две недели июня там наблюдался дефицит больничных коек.
Как сообщал УНН, около 40% жителей Стокгольма могут иметь иммунитет к COVID-19.