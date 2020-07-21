Каждый четвертый житель столицы Индии, предположительно, имеет иммунитет к COVID-19

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29567 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106439 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133384 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110577 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131278 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102024 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

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Каждый четвертый житель столицы Индии, предположительно, имеет иммунитет к COVID-19

Каждый четвертый житель столицы Индии, предположительно, имеет иммунитет к COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10938 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Тесты на антитела по случайной выборке показывают, что почти каждый четвертый житель столицы Индии, Дели, мог быть подвержен коронавирусной инфекции. Такие данные правительство страны получило в результате ИФА-скрининга и дополнительных расчетов, передает УНН со ссылкой на BBC

Исследование показало, что 23,48% из 21 387 человек, чьи образцы крови были проверены, имели антитела к COVID-19. Если перенести эту пропорцию на примерно 20-миллионное населения Дели, то можно предположить, что коронавирусом только в индийской столице фактически переболело около 4,7 миллиона человек.

Также, эти расчеты могут свидетельствовать о том, что инфекция в городе распространена гораздо шире, чем указывает официальные данные.

К настоящему времени в Дели зарегистрировано 123 747 случаев, что эквивалентно менее чем 1% его населения — 19,8 млн человек. Поэтому, отмечается, что “большое количество инфицированных людей болеют бессимптомно”.

В заявлении говорится, что “значительная часть населения все еще уязвима к COVID-19”, а следовательно все меры безопасности должны строго соблюдаться.

Отметим, что Дели был одним из наиболее пострадавших городов в Индии, и в первые две недели июня там наблюдался дефицит больничных коек.

Как сообщал УНН, около 40% жителей Стокгольма могут иметь иммунитет к COVID-19.

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