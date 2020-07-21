Кожен четвертий житель столиці Індії, імовірно, має імунітет до COVID-19

Дослідження показало, що 23,48% з 21 387 осіб, чиї зразки крові були перевірені, мали антитіла до COVID-19. Якщо перенести цю пропорцію на приблизно 20-мільйонне населення Делі, то можна припустити, що коронавірусом тільки в індійській столиці фактично перехворіло близько 4,7 мільйона осіб.

Також, ці розрахунки можуть свідчити про те, що інфекція в місті поширена набагато ширше, ніж вказують офіційні дані.

До теперішнього часу в Делі зареєстровано 123 747 випадків, що еквівалентно менш ніж 1% його населення - 19,8 млн осіб. Тому, наголошується, що "велика кількість інфікованих людей хворіють безсимптомно".

У заяві йдеться, що "значна частина населення все ще вразлива до COVID-19", а отже всі заходи безпеки повинні строго дотримуватися.

Відзначимо, що Делі стало одним з найбільш постраждалих міст в Індії, і в перші два тижні червня там спостерігався дефіцит лікарняних ліжок.

Як повідомляв УНН, близько 40% жителів Стокгольма можуть мати імунітет до COVID-19.

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