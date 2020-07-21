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Кожен четвертий житель столиці Індії, імовірно, має імунітет до COVID-19

Кожен четвертий житель столиці Індії, імовірно, має імунітет до COVID-19

Київ • УНН

 • 10953 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Тести на антитіла за випадковою вибіркою показують, що майже кожен четвертий житель столиці Індії, Делі, міг бути підданий коронавірусній інфекції. Такі дані уряд країни отримав в результаті ІФА-скринінгу і додаткових розрахунків, передає УНН з посиланням на BBC.

Дослідження показало, що 23,48% з 21 387 осіб, чиї зразки крові були перевірені, мали антитіла до COVID-19. Якщо перенести цю пропорцію на приблизно 20-мільйонне населення Делі, то можна припустити, що коронавірусом тільки в індійській столиці фактично перехворіло близько 4,7 мільйона осіб.

Також, ці розрахунки можуть свідчити про те, що інфекція в місті поширена набагато ширше, ніж вказують офіційні дані.

До теперішнього часу в Делі зареєстровано 123 747 випадків, що еквівалентно менш ніж 1% його населення - 19,8 млн осіб. Тому, наголошується, що "велика кількість інфікованих людей хворіють безсимптомно".

У заяві йдеться, що "значна частина населення все ще вразлива до COVID-19", а отже всі заходи безпеки повинні строго дотримуватися.

Відзначимо, що Делі стало одним з найбільш постраждалих міст в Індії, і в перші два тижні червня там спостерігався дефіцит лікарняних ліжок.

Як повідомляв УНН, близько 40% жителів Стокгольма можуть мати імунітет до COVID-19.

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