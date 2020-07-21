Кожен четвертий житель столиці Індії, імовірно, має імунітет до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Тести на антитіла за випадковою вибіркою показують, що майже кожен четвертий житель столиці Індії, Делі, міг бути підданий коронавірусній інфекції. Такі дані уряд країни отримав в результаті ІФА-скринінгу і додаткових розрахунків, передає УНН з посиланням на BBC.
Дослідження показало, що 23,48% з 21 387 осіб, чиї зразки крові були перевірені, мали антитіла до COVID-19. Якщо перенести цю пропорцію на приблизно 20-мільйонне населення Делі, то можна припустити, що коронавірусом тільки в індійській столиці фактично перехворіло близько 4,7 мільйона осіб.
Також, ці розрахунки можуть свідчити про те, що інфекція в місті поширена набагато ширше, ніж вказують офіційні дані.
До теперішнього часу в Делі зареєстровано 123 747 випадків, що еквівалентно менш ніж 1% його населення - 19,8 млн осіб. Тому, наголошується, що "велика кількість інфікованих людей хворіють безсимптомно".
У заяві йдеться, що "значна частина населення все ще вразлива до COVID-19", а отже всі заходи безпеки повинні строго дотримуватися.
Відзначимо, що Делі стало одним з найбільш постраждалих міст в Індії, і в перші два тижні червня там спостерігався дефіцит лікарняних ліжок.
Як повідомляв УНН, близько 40% жителів Стокгольма можуть мати імунітет до COVID-19.
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