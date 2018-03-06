Кожара: выполнение соглашения в 2014 году "оппозиция-Янукович" могло снять напряжение в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара считает, что выполнение соглашения, заключенного в феврале 2014 между лидерами оппозиции, представителями западных стран и бывшим президентом Виктором Януковичем могло снять напряжение в Украине и на внешней арене. Об этом Кожара заявил сегодня на допросе в качестве свидетеля по делу о государственной измене Януковича, передает корреспондент УНН.
"По моему мнению, как специалиста, полное выполнение соглашения (оппозиция-Янукович - ред.) могло снять напряжение не только в Украине, но и на внешней арене", - сказал Кожара.
По его словам, соглашение подписывалось в 7 экземплярах, было переведено на семь языков и каждый из 7 участников получил свой экземпляр. Как отметил Кожара, российская сторона тоже выражала желание подписать это соглашение, но представитель РФ Лукин был отозван накануне из Украины.
Напомним, Кожара является свидетелем со стороны стороны защиты Януковича.
Как ранее сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Напомним, свидетельство в суде дали ряд украинских чиновников. Также показания дал Президент Украины Петр Порошенко.