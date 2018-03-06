Кожара: выполнение соглашения в 2014 году "оппозиция-Янукович" могло снять напряжение в Украине

"По моему мнению, как специалиста, полное выполнение соглашения (оппозиция-Янукович - ред.) могло снять напряжение не только в Украине, но и на внешней арене", - сказал Кожара.

По его словам, соглашение подписывалось в 7 экземплярах, было переведено на семь языков и каждый из 7 участников получил свой экземпляр. Как отметил Кожара, российская сторона тоже выражала желание подписать это соглашение, но представитель РФ Лукин был отозван накануне из Украины.

Напомним, Кожара является свидетелем со стороны стороны защиты Януковича.

Как ранее сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Напомним, свидетельство в суде дали ряд украинских чиновников. Также показания дал Президент Украины Петр Порошенко.