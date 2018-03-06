Кожара: виконання угоди у 2014 році "опозиція-Янукович" могло зняти напругу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Екс-міністр закордонних справ України Леонід Кожара вважає, що виконання угоди, укладеної у лютому 2014 року між лідерами опозиції, представниками західних країн і колишнім президентом Віктором Януковичем могло зняти напругу в Україні та на зовнішній арені. Про це Кожара заявив сьогодні на допиті в якості свідка у справі про державну зраду Януковича, передає кореспондент УНН.
“На мою думку, як фахівця, повне виконання угоди (опозиція-Янукович — ред.) могло зняти напругу не лише в Україні, але і на зовнішній арені”, — сказав Кожара.
За його словами, угода підписувалася у 7 примірниках, була перекладена на сім мов і кожен із 7 учасників отримав свій екземпляр. Як зазначив Кожара, російська сторона теж висловлювала бажання підписати цю угоду, але представник РФ Лукін був відкликаний напередодні з України.
Нагадаємо, Кожара є свідком з боку сторони захисту Януковича.
Як раніше повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Нагадаємо, свідчення у суді дали низка українських високопосадовців. Також свідчення дав Президент України Петро Порошенко.