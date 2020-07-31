Косюк рассказал как сырьевую компанию трансформирует в кулинарную
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Компания МХП проходит процесс трансформации из сырьевой в кулинарную. Об этом на своей странице в Facebook написал владелец компании Юрий Косюк, передает УНН.
"Убежден, что единственный путь к развитию - в постоянном поиске и умении меняться. Для нас - это становиться ближе к потребителю", - комментирует Косюк.
В ходе трансформации МХП открывает новые розничные торговые точки. Речь о "Мясомаркетах".
"Это мясные магазины принципиально нового формата, которые призваны задать высокую планку стандартов качества клиентского сервиса и создать для покупателей уникальный опыт", - добавляет он.
"Мясомаркетов" в Украине уже три, один из них открылся сегодня в Николаеве. В его ассортименте будет 180 уникальных торговых позиций мяса.
Кроме "Мясомаркетов" МХП реализовал еще два проекта, в столице. Они сочетают в себе ритейл и хореку (hotel, restaurant, cafe). Речь о гастростудии "Секрети Шефа" и сэндвичных "ХО перекусити?".
"Горжусь креативностью и упорством своей команды и тем, как каждый вкладывается в реализацию нашей общей цели - счастливая Украина", - резюмировал Косюк.