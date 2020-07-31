Косюк рассказал как сырьевую компанию трансформирует в кулинарную

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 29158 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101528 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133347 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110564 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131259 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102020 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104424 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102053 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Косюк рассказал как сырьевую компанию трансформирует в кулинарную

Косюк рассказал как сырьевую компанию трансформирует в кулинарную

Киев  •  УНН

 • 19999 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Компания МХП проходит процесс трансформации из сырьевой в кулинарную. Об этом на своей странице в Facebook написал владелец компании Юрий Косюк, передает УНН.

"Убежден, что единственный путь к развитию - в постоянном поиске и умении меняться. Для нас - это становиться ближе к потребителю", - комментирует Косюк.

В ходе трансформации МХП открывает новые розничные торговые точки. Речь о "Мясомаркетах".

"Это мясные магазины принципиально нового формата, которые призваны задать высокую планку стандартов качества клиентского сервиса и создать для покупателей уникальный опыт", - добавляет он.

"Мясомаркетов" в Украине уже три, один из них открылся сегодня в Николаеве. В его ассортименте будет 180 уникальных торговых позиций мяса.

Кроме "Мясомаркетов" МХП реализовал еще два проекта, в столице. Они сочетают в себе ритейл и хореку (hotel, restaurant, cafe). Речь о гастростудии "Секрети Шефа" и сэндвичных "ХО перекусити?".

"Горжусь креативностью и упорством своей команды и тем, как каждый вкладывается в реализацию нашей общей цели - счастливая Украина", - резюмировал Косюк.

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