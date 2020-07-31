Косюк розповів як сировинну компанію трансформує в кулінарну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Компанія МХП проходить процес трансформації із сировинної у кулінарну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав власник компанії Юрій Косюк, передає УНН.
"Переконаний, що єдиний шлях до розвитку — в постійному пошуку та вмінні змінюватися. Для нас — це ставати ближчими до споживача", - коментує Косюк.
У ході трансформації МХП відкриває нові роздрібні торгівельні точки. Мова про "М’ясомаркети".
"Це м’ясні магазини принципово нового формату, що покликані задати високу планку стандартів якості клієнтського сервісу та створити для покупців унікальний досвід", - додає він.
"М’ясомаркетів" в Україні вже три, один із них відкрився сьогодні у Миколаєві. В його асортименті буде 180 унікальних торговельних позицій м’яса.
Окрім "М’ясомаркетів" МХП реалізував ще два проекти, у столиці. Вони поєднують в собі рітейл і хореку (hotel, restaurant, cafe). Мова про гастростудію "Секрети Шефа" та сендвічну "ХО перекусити?".
"Пишаюсь креативністю та завзяттям своєї команди та тим, як кожен вкладається в реалізацію нашої спільної мети — щаслива Україна", - резюмував Косюк.