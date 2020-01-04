Костюк с победы начала новый теннисный сезон

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110868 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113456 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111950 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124492 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104169 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107409 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107644 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131786 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130582 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Костюк с победы начала новый теннисный сезон

Костюк с победы начала новый теннисный сезон

Киев  •  УНН

 • 9595 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый официальный матч в новом сезоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Киевлянка удачно начала выступление в квалификации турнира категории “Премьер” в Брисбене, обыграв седьмую сеяную американку Бернарду Перу, которая занимает 66-ю позицию в рейтинге.

Наша соотечественница разобралась с соперницей в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4.

А вот другая украинская теннисистка, Катарина Завацкая там же уступила другой американцы Мэдисон Бренгл — 2:6, 3:6.

Добавим, во втором круге квалификации Костюк будет соревноваться с Шмидловою из Словакии (134 в мире).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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