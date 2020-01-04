Костюк с победы начала новый теннисный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый официальный матч в новом сезоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Киевлянка удачно начала выступление в квалификации турнира категории “Премьер” в Брисбене, обыграв седьмую сеяную американку Бернарду Перу, которая занимает 66-ю позицию в рейтинге.
Наша соотечественница разобралась с соперницей в двух сетах — 7:6 (8:6), 6:4.
А вот другая украинская теннисистка, Катарина Завацкая там же уступила другой американцы Мэдисон Бренгл — 2:6, 3:6.
Добавим, во втором круге квалификации Костюк будет соревноваться с Шмидловою из Словакии (134 в мире).