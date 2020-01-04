Костюк з перемоги розпочала новий тенісний сезон
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк виграла перший офіційний матч у новому сезоні. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Киянка вдало почала виступи у кваліфікації турніру категорії “Прем’єр” у Брісбені, обігравши сьому сіяну американку Бернарду Перу, яка посідає 66-ту позицію у рейтингу.
Наша співвітчизниця розібралася з суперницею у двох сетах — 7:6 (8:6), 6:4.
А от інша українська тенісистка, Катарина Завацька там же поступилася іншій американці Медісон Бренгл — 2:6, 3:6.
Додамо, у другому колі кваліфікації Костюк змагатиметься із Шмідловою з Словаччини (134 у світі).