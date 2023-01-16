Костюк вышла во второй круг Australian Open

Детали

Костюк за выход в второй раунд Australian Open за 1 час 20 минут нанесла поражение посеянной под 29-м номером американке Аманде Анисимовой — 6:3, 6:4.

Путевку в третий круг соревнований вторая “ракетка” Украины разыграет с австралийкой Оливией Гадецки, которая победила россиянку Полину Кудерметову — 7:5, 6:1.

Справка

Первый в сезоне турнир серии Grand Slam пройдёт до 29 января.