Костюк вышла во второй круг Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вторая “ракетка” Украины Марта Костюк преодолела первый круг открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне, передает УНН.
Детали
Костюк за выход в второй раунд Australian Open за 1 час 20 минут нанесла поражение посеянной под 29-м номером американке Аманде Анисимовой — 6:3, 6:4.
Путевку в третий круг соревнований вторая “ракетка” Украины разыграет с австралийкой Оливией Гадецки, которая победила россиянку Полину Кудерметову — 7:5, 6:1.
Справка
Первый в сезоне турнир серии Grand Slam пройдёт до 29 января.