Костюк вийшла до другого кола Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Друга “ракетка” України Марта Костюк подолала перше коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні, передає УНН.
Деталі
Костюк за вихід до другого раунду Australian Open за 1 годину 20 хвилин завдала поразки посіяній під 29-м номером американці Аманді Анісімовій — 6:3, 6:4.
Путівку до третього кола змагань друга “ракетка” України розіграє з австралійкою Олівєю Гадецкі, яка перемогла росіянку Поліну Кудерметову — 7:5, 6:1.
Довідка
Перший у сезоні турнір серії Grand Slam пройде до 29 січня.