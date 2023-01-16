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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Костюк вийшла до другого кола Australian Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Друга “ракетка” України Марта Костюк подолала перше коло відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у Мельбурні, передає УНН.

Костюк вийшла до другого кола Australian Open

Деталі

Костюк за вихід до другого раунду Australian Open за 1 годину 20 хвилин завдала поразки посіяній під 29-м номером американці Аманді Анісімовій — 6:3, 6:4.

Путівку до третього кола змагань друга “ракетка” України розіграє з австралійкою Олівєю Гадецкі, яка перемогла росіянку Поліну Кудерметову — 7:5, 6:1.

Довідка

Перший у сезоні турнір серії Grand Slam пройде до 29 січня.

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