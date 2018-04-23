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Костюк выиграла второй поединок в квалификации турнира Премьер в Штутгарте

Киев • УНН

 • 14545 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации на турнире WTA Premier с призовым фондом 816 тыс. долл. — “Porsche Tennis Grand Prix”, который проходит в Штутгарте (Германия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Костюк выиграла второй поединок в квалификации турнира Премьер в Штутгарте

Во втором раунде отбора 15-летняя киевлянка встречалась с экс-59-й ракеткой мира Алекснадрой Каданцу из Румынии. При счете 7:5, 2:0 в пользу украинки ее соперница приняла решение отказаться от продолжения борьбы.

В финале отборочного турнира украинка сыграет с первой сеяной — Ализе Корне из Франции (35 ракетка мира).

Заметим, что в другом матче второго раунда 17-летняя одесситка Даяна Ястремская за 1 час 11 минут уступила эстонской теннисистке Кайе Канепи (62-я в мире), посеянной под пятым номером — 2:6, 4:6.

Украинские Национальные Новости

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