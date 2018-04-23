Костюк виграла другий поєдинок у кваліфікації турніру Прем'єр у Штутгарті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Українська тенісистка Марта Костюк вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA Premier з призовим фондом 816 тис. дол. — “Porsche Tennis Grand Prix”, що проходить у Штутгарті (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У другому раунді відбору 15-річна киянка зустрічалася з екс-59-ю ракеткою світу Алекснадрою Каданцу з Румунії. За рахунку 7:5, 2:0 на користь українки її суперниця прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби.
У фіналі відбіркового турніру українка зіграє з першою сіяною — Алізе Корне з Франції (35 ракетка світу).
Зауважимо, що в іншому матчі другого раунду 17-річна одеситка Даяна Ястремська за 1 годину 11 хвилин поступилася естонській тенісистці Кайе Канепі (62-га в світі), посіяній під п’ятим номером — 2:6, 4:6.