Костюк победила лидера посева квалификации турнира "Премьер" в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Мадриде матчами одиночного разряда квалификационного турнира стартовали соревнования WTA Premier Mandatory с призовым фондом 7 млн. евро, сообщает УНН со ссылкой на WTA.
В стартовом круге отбора 16-летняя киевлянка Марта Костюк сумела нанести поражение 1-й сеяной, 53 ракетке мира американке Аманде Анисимовой. Матч продолжался 70 минут и завершился тремя сетами в двух из которых украинка не дала оппонентке выиграть ни одного гейма — 6:0, 2:6, 6:0.
Также нашей теннисистке удалось реализовать 7 из 15 брейкпойнтов против 3 из 5 в американки. Кроме того, в активе Костюк 2 эйса.
Заметим, что будущая оппонентка киевлянки — румынка Мария Бара (178 ракетка мира), которая победила Магдалену Рыбарикову после ее отказа.
Добавим, также в квалификации стартует и уроженка Николаева Екатерина Козлова.