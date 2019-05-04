Костюк перемогла лідера посіву кваліфікації турніру "Прем'єр" в Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Мадриді матчами одиночного розряду кваліфікаційного турніру стартували змагання WTA Premier Mandatory з призовим фондом 7 млн. євро, повідомляє УНН з посиланням на WTA.
У стартовому колі відбору 16-річна киянка Марта Костюк зуміла завдати поразки 1-й сіяній, 53 ракетці світу американці Аманді Анісімовій. Матч тривав 70 хвилин і завершився трьома сетами в двох з яких українка не дала опонентці виграти жодного гейму — 6:0, 2:6, 6:0.
Також нашій тенісистці вдалося реалізували 7 з 15 брейкпойнтів проти 3 з 5 в американки. Крім того в активі Костюк 2 ейси.
Зауважимо, що майбутня опонентка киянки — румунка Марія Бара (178 ракетка світу), яка перемогла Магдалену Рибарікову після її відмови.
Додамо, також в кваліфікації стартуватиме і уродженка Миколаєва Катерина Козлова.