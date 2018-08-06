Костенко пересек границу РФ и Украины и едет в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Освобожденный после отбывания наказания в российской колонии украинец Александр Костенко пересек границу РФ и Украины и уже вечером ожидается в Киеве. Об этом сообщила участница гуманитарной подгруппы ТКГ, которая занимается вопросами освобождения заложников, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает УНН.
"Как сообщили меня госсекретарь МИД А.Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве", - сообщила она в Facebook.
Также Геращенко отметила, что во второй половине дня в МИД состоится традиционный брифинг, на котором украинские дипломаты расскажут обо всех общих, скоординированных усилиях власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.
Напомним, 3 августа политзаключенный Костенко вышел из колонии в РФ и приедет в Украину.