Костенко пересек границу РФ и Украины и едет в Киев

"Как сообщили меня госсекретарь МИД А.Заяц и наши консулы, Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что вечером они будут в Киеве", - сообщила она в Facebook.

Также Геращенко отметила, что во второй половине дня в МИД состоится традиционный брифинг, на котором украинские дипломаты расскажут обо всех общих, скоординированных усилиях власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ.

Напомним, 3 августа политзаключенный Костенко вышел из колонии в РФ и приедет в Украину.