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Костенко перетнув кордон РФ та України і їде до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері очікується у Києві. Про це повідомила учасниця гуманітарної підгрупи ТКГ, яка займається питаннями звільнення заручників, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.

"Як поінформували мене держсекретар МЗС А. Заєць і наші консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон. Планується, що надвечір вони будуть у Києві", - повідомила вона у Facebook.

Також Геращенко зазначила, що у другій половині дня у МЗС відбудеться традиційний брифінг, на якому українські дипломати розкажуть про всі спільні, скоординовані зусилля влади і дипломатичного корпусу із захисту українців, незаконно утримуваних в РФ.

Нагадаємо, 3 серпня політв'язень Костенко вийшов з колонії у РФ і приїде до України.

Українські Національні Новини

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