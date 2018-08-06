Костенко перетнув кордон РФ та України і їде до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Звільнений після відбування покарання у російській колонії українець Олександр Костенко перетнув кордон РФ та України і вже увечері очікується у Києві. Про це повідомила учасниця гуманітарної підгрупи ТКГ, яка займається питаннями звільнення заручників, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає УНН.
"Як поінформували мене держсекретар МЗС А. Заєць і наші консули, Олександр Костенко разом з нашими дипломатами перетнули російсько-український кордон. Планується, що надвечір вони будуть у Києві", - повідомила вона у Facebook.
Також Геращенко зазначила, що у другій половині дня у МЗС відбудеться традиційний брифінг, на якому українські дипломати розкажуть про всі спільні, скоординовані зусилля влади і дипломатичного корпусу із захисту українців, незаконно утримуваних в РФ.
Нагадаємо, 3 серпня політв'язень Костенко вийшов з колонії у РФ і приїде до України.