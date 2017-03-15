Космодром для украинских ракет построят в Канаде

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107550 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122942 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182130 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132798 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126404 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118518 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107621 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Космодром для украинских ракет построят в Канаде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В 2018 году должно начаться строительство космодрома возле Кансо и Хейзел Хилл (Канада) для украинских ракет среднего класса "Циклон-4М". Об этом УНН сообщает со ссылкой на CBC.

Строительством будет заниматься американская компания Maritime Launch Services.

"Компания сопоставила доступ к полярной/солнечно-синхронной орбите, плотность населения, возможность смешанной транспортировки, интерес со стороны общества, провинции и правительства", - заявил президент компании Стив Матье.

Отмечается, что территория была выбрана среди 14 площадок в Северной Америке. Компания не планирует просить деньги у правительства. Строительство космодрома обойдется в 148 млн канадских долларов. А всего на строительство, запуск первой ракеты и развитие проекта понадобится 304 млн канадских долларов.

Справка УНН: проект украинского космического ракетного комплекса (КРК), в который входит ракета-носитель (РН) "Циклон-4" и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску РН и полезной нагрузки (КПН).

Напомним, 7 марта спутник Sentinel-2B был успешно запущен с космодрома во Французской Гвиане.

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