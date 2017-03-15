Космодром для українських ракет збудують в Канаді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У 2018 році має розпочатися будівництво космодрома біля Кансо та Хейзел Хілл (Канада) для українських ракет середнього класу "Циклон-4М". Про це УНН повідомляє із посиланням на CBC.

Будівництвом займатиметься американська компанія Maritime Launch Services.

“Компанія співставила доступ до полярної/сонячно-синхронної орбіти, щільність населення, можливість мультимодального транспортування, інтерес з боку громади, провінції і уряду”, — заявив президент компанії Стів Матьє.

Зазначається, що територію було обрано з-поміж 14 майданчиків в Північній Америці. Компанія не планує просити гроші в уряду. Будівництво космодрому обійдеться в 148 млн канадських доларів. А всього на будівництво, запуск першої ракети і розвиток проекту знадобиться 304 млн канадських доларів.

Довідка УНН: проект українського космічного ракетного комплексу (КРК), до якого входить ракета-носій (РН) “Циклон-4” і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт із підготовки та запуску РН і корисного навантаження (КН).

Нагадаємо, 7 березня супутник Sentinel-2B був успішно запущений із космодрому у Французькій Гвіані.

Українські Національні Новини

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