Космический туризм: японский миллиардер Маедзава в декабре полетит на МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В декабре 2021 года японский миллиардер Юсаку Маедзава совершит полет на Международную космическую станцию в качестве космического туриста. Маедзава станет первым после 2009 года космическим туристом, который посетит МКС. Об этом сообщает Space Adventures, передает его УНН.
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"Юсаку Маедзава начал подготовку к миссии на Международную космическую станцию (МКС), успешно пройдя необходимые медицинские тесты. Он и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано планируют полететь на российском "Союзе МС-20" с космодрома Байконур 8 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.
Детали
Продолжительность космического полета составит 12 дней, командиром экипажа будет российский космонавт Александр Мисуркин. Трехмесячная подготовка экипажа с участием Маедзавы к полету начнется в июне в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке, уточнили в Space Adventures.
В марте 2021 года Маедзава объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета на Луну.
"Я набираю команду для участия в этой миссии. В этом путешествии примут участие 10-12 человек, со своей стороны я приглашаю восемь", - сказал он тогда.
Справка
Маедзава - японский онлайн-предприниматель, миллиардер, коллекционер живописи. Основал модную торговую онлайн-галерею, которую в 2019 году продал японскому подразделению компании Yahoo! Его коллега Ёдзо Хирано работает продюсером. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Юсаку Маедзавы.