Космічний туризм: японський мільярдер Маедзава у грудні полетить на МКС

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"Юсаку Маедзава почав підготовку до місії на Міжнародну космічну станцію (МКС), успішно пройшовши необхідні медичні тести. Він і його помічник по бізнесу Едзо Хірано планують полетіти на російському "Союзі МС-20" з космодрому Байконур 8 грудня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Тривалість космічного польоту складе 12 днів, командиром екіпажу буде російський космонавт Олександр Місуркін. Тримісячна підготовка екіпажу за участю Маедзави до польоту почнеться в червні в Центрі підготовки космонавтів імені Юрія Гагаріна в Зоряному містечку, уточнили в Space Adventures.

У березні 2021 року Маедзава оголосив про набір команди з восьми осіб для спільного польоту до Місяця.

"Я набираю команду для участі в цій місії. У цій подорожі візьмуть участь 10-12 осіб, зі свого боку я запрошую вісьмох", - сказав він тоді.

Довідка

Маедзава - японський онлайн-підприємець, мільярдер, колекціонер живопису. Заснував модну торгову онлайн-галерею, яку в 2019 році продав японському підрозділу компанії Yahoo! Його колега Едзо Хірано працює продюсером. На МКС Хірано відповідатиме за висвітлення польоту Юсаку Маедзави.