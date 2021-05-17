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Коррупционная схема Кличко-Порошенко продолжает действовать в столице, - эксперт

Киев • УНН

 • 11986 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. За коррупцией в Киеве стоит схема Кличко-Порошенко - именно они через своих людей продолжают опустошать киевский бюджет. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Кирилл Сазонов.

Коррупционная схема Кличко-Порошенко продолжает действовать в столице, - эксперт

“Многие удивятся, но, вопреки создаваемой видимости ссоры, мэр Кличко и экс-президент Порошенко продолжают успешно “сотрудничать” на коррупционной ниве. Именно их схемы стоят за всей столичной коррупцией, продолжая опустошать бюджет”, - рассказал Сазонов.

По его словам, работает схема по двум “линиям”. Первая, собственно, находится в ведении мэра - Кличко-Палатный-Комарницкий-Терентьев.

“Городской глава через своего кума и теневого кассира Палатного и смотрящего Комарницкого осуществляет земельный дерибан руками депутата Киевсовета от УДАРа и главы Комиссии по архитектуре, градостроению и земельным отношениям Михаила Терентьева. Терентьев давно и успешно выполняет задачи Кличко по дерибану бюджета. Это поистине “ценный кадр”, его в 2016 году даже назначили главой КП “Инженерный центр”, причем, в обход конкурса - личным распоряжением мэра. А “путь к успеху” он начал помощником одиозной схемщицы Аллы Шлапак - курировал сетку “бабушек Черновецкого” в Печерском районе столицы”, - пояснил эксперт.

Он констатировал, что вторая “линия” киевской коррупционной схемы идет уже через Порошенко: Кличко-Порошенко-Кононенко-Березенко-Засенко.

“Это направление также очень эффективно в плане вымывания денег из городской казны. Кононенко, будучи “серым кардиналом” при пятом президенте, отлично освоил все потоки. Также и Березенко, как экс-глава Госуправделами (оно же - ДУСя), отлично знает, что где “плохо лежит”, - заявил политолог.

Он подробнее остановился на фигуре Алексея Засенко - старого соратника Березенко, бывшего его советником еще во времена ДУСи.

“Он отлично ориентируется и в столичных делах, так как в свое время был депутатом Киевсовета от “Блока Черновецкого”. Причем, он также входил в градостроительно-земельную комиссию. А связанная с ним компания “Строительный союз Украины” подозрительно часто выигрывала земельные тендеры в столице. Сейчас же эти ребята продолжают помогать Кличко-Порошенко контролировать все коррупционные потоки Киева. Таким образом, как видим, публичная размолвка мэра столицы и пятого президента - всего лишь ширма для того, чтобы без помех и лишних глаз продолжать разворовывать бюджет города”, - резюмировал Кирилл Сазонов.

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