Корупційна схема Кличка-Порошенка продовжує діяти в столиці, - експерт

"Багато хто здивується, але, всупереч створюваній видимості сварки, мер Кличко і екс-президент Порошенко продовжують успішно "співпрацювати" на корупційній ниві. Саме їх схеми стоять за всією столичної корупцією, продовжуючи спустошувати бюджет", - розповів Сазонов.

За його словами, працює схема з двох "ліній". Перша, власне, перебуває у віданні мера - Кличко-Палатний-Комарницький-Терентьєв.

"Міський голова через свого кума і тіньового касира Палатного і "смотрящєго" Комарницького здійснює земельний дерибан руками депутата Київради від УДАРу та голови Комісії з архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва. Терентьєв давно і успішно виконує завдання Кличка з дерибану бюджету. Цього воістину "цінного кадра", в 2016 році навіть призначили головою КП "Інженерний центр", причому, в обхід конкурсу - особистим розпорядженням мера. А "шлях до успіху" він почав помічником одіозною схемщіци Алли Шлапак - курирував сітку "бабусь Черновецького" в Печерському районі столиці", - пояснив експерт.

Він констатував, що друга "лінія" київської корупційної схеми йде вже через Порошенка: Кличко-Порошенко-Кононенко-Березенко-Засенко.

"Цей напрямок також дуже ефективний в плані вимивання грошей з міської скарбниці. Кононенко, будучи "сірим кардиналом" при п'ятому президентові, відмінно освоїв всі потоки. Також і Березенко, як екс-глава Держуправління справами (воно ж - ДУСя), відмінно знає, що де "погано лежить", - заявив політолог.

Він докладніше зупинився на фігурі Олексія Засенка - старого соратника Березенка, колишнього його радника ще за часів ДУСі.

"Він відмінно орієнтується і в столичних справах, так як свого часу був депутатом Київради від "Блоку Черновецького". Причому, він також входив до містобудівної-земельної комісії. А пов'язана з ним компанія "Будівельний союз України" підозріло часто вигравала земельні тендери в столиці. Зараз же ці хлопці продовжують допомагати Кличко-Порошенко контролювати всі корупційні потоки Києва. Таким чином, як бачимо, публічна сварка мера столиці і п'ятого президента - всього лише ширма для того, щоб без перешкод і зайвих очей продовжувати розкрадати бюджет міста", - резюмував Кирило Сазонов.