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Коррупция и безнаказанность подрывают инвестиционный имидж Украины и ее экономику - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Ни один случай противоправного давления на представителей бизнеса со стороны правоохранительных органов и судебной системы не должен оставаться безнаказанным. В Украине нужно создавать прецеденты, когда давление на бизнес оборачивается уголовными или хотя бы серьезными карьерными потерями. Об этом заявил Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий, на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о противоправном давлении следователей Нацполиции на украинскую “дочку” международного холдинга и крупного импортера автомобилей Volkswagen, Audi и SEAT, передает УНН.

Коррупция и безнаказанность подрывают инвестиционный имидж Украины и ее экономику - эксперт

“Эффективная защита интересов человека и бизнеса — это и есть главная цель всех реформаторских усилий. Пока у нас есть прецеденты, похожие на то, что произошло с международной компанией „Порше Украина“, нельзя говорить, что борьба с коррупцией и реформы достигли своих целей. Помимо реформирования, Украина должна создавать прецеденты: неизбежная ответственность за нарушения станет мощным антикоррупционным „воспитательным фактором“. А бизнес и инвесторы получат сигнал, что государство гарантирует защиту их законных интересов”, — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело в отношении следователей Нацполиции, которые организовали противоправное давление на “Порше Украина” и ее руководство. Служебный подлог и превышение полномочий позволили следователям угрожать иностранным топ-менеджерам компании арестами, провести череду обысков в офисе автоимпортера и в домах руководителей компании, даже наделили правом противозаконно осуществлять негласные следственные действия (слежку), нарушая основные конституционные права человека.
Все эти факты стали достоянием СМИ, когда компания после нескольких лет противостояния противоправному давлению следователей обратилась к Офису Президента, руководителям ряда министерств и ведомств с просьбой обратить внимание на ход расследования действий следователей Нацполиции.

“В Украине действия правоохранительных органов и судов так и остались основными факторами риска для бизнеса. Это уже не первый схожий кейс. Представьте себе, что неофициально ответит руководитель компании, столкнувшийся с такой украинской практикой, на вопрос своего европейского коллеги-бизнесмена: „Можно ли в Украине инвестировать и развивать бизнес?“ Этот ответ будет сильно отличаться от того, что звучит от представителей нашей власти на бизнес-форумах”, — заметил Вадим Карасев.

Эксперт добавил, что представители элиты мирового бизнеса — это очень узкий круг людей, которым легко поинтересоваться реальным опытом своих коллег.

“Украинская власть не может понять, что на инвестиционных форумах можно произносить любые красивые слова. Но бизнес-элита, общаясь в своем тесном кругу, знает реальную ситуацию — это беззаконие и безнаказанность. Такие явления буквально убивают бизнес-климат в Украине, отпугивают инвесторов от нее”, — подчеркнул Карасев и отметил, что Украина остается на обочине глобальных инвестиционных процессов, теряя перспективы на процветание.

Согласно опросам Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) ее компании-члены называют коррупцию, несовершенство системы правосудия и давление правоохранительных структур основными бизнес-рисками, которые оказывают наибольшее негативное влияние на украинский бизнес-климат. Как свидетельствует инвестиционный индекс ЕБА, сейчас настроения бизнеса по инвестированию в Украину близки к концу 2013 года.

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