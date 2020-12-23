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Корупція і безкарність підривають інвестиційний імідж України та її економіку - експерт

Київ • УНН

 • 12978 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Жоден випадок протиправного тиску на представників бізнесу з боку правоохоронних органів і судової системи не повинен залишатися безкарним. В Україні потрібно створювати прецеденти, коли тиск на бізнес обертається кримінальними або хоча б серйозними кар'єрними втратами. Про це заявив Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій, на прохання прокоментувати інформацію, що з'явилася в ЗМІ про протиправний тиск слідчих Нацполіції на українську "дочку" міжнародного холдингу і великого імпортера автомобілів Volkswagen, Audi і SEAT, передає УНН.

Корупція і безкарність підривають інвестиційний імідж України та її економіку - експерт

"Ефективний захист інтересів людини і бізнесу - це і є головна мета всіх реформаторських зусиль. Поки у нас є прецеденти, схожі на те, що сталося з міжнародною компанією "Порше Україна", не можна говорити, що боротьба з корупцією і реформи досягли своїх цілей. Крім реформування, Україна повинна створювати прецеденти: неминуча відповідальність за порушення стане потужним антикорупційним "виховним чинником". А бізнес та інвестори отримають сигнал, що держава гарантує захист їх законних інтересів", - сказав експерт.

Як повідомлялося раніше, Державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу стосовно слідчих Нацполіції, які організували протиправний тиск на "Порше Україна" і її керівництво. Службове підроблення та перевищення повноважень дозволили слідчим погрожувати іноземним топ-менеджерам компанії арештами, провести низку обшуків в офісі автоімпортера і в будинках керівників компанії, навіть наділили правом протизаконно здійснювати негласні слідчі дії (стеження), порушуючи основні конституційні права людини.

Всі ці факти стали надбанням ЗМІ, коли компанія після кількох років протистояння протиправному тиску слідчих звернулася до Офісу Президента, керівників низки міністерств і відомств з проханням звернути увагу на хід розслідування дій слідчих Нацполіції.

"В Україні дії правоохоронних органів і судів так і залишилися основними факторами ризику для бізнесу. Це вже не перший подібний кейс. Уявіть собі, що неофіційно відповість керівник компанії, що зіткнувся з такою українською практикою, на питання свого європейського колеги-бізнесмена: "Чи можна в Україні інвестувати і розвивати бізнес?" Ця відповідь буде сильно відрізнятися від того, що звучить від представників нашої влади на бізнес -форумах", - зауважив Вадим Карасьов.

Експерт додав, що представники еліти світового бізнесу - це дуже вузьке коло людей, яким легко поцікавитися реальним досвідом своїх колег.

"Українська влада не може зрозуміти, що на інвестиційних форумах можна вимовляти будь-які красиві слова. Але бізнес-еліта, спілкуючись в своєму тісному колі, знає реальну ситуацію - це беззаконня і безкарність. Такі явища буквально вбивають бізнес-клімат в Україні, відлякують інвесторів від неї", - підкреслив Карасьов і зазначив, що Україна залишається на узбіччі глобальних інвестиційних процесів, втрачаючи перспективи на процвітання.

Згідно з опитуваннями Європейської бізнес асоціації (ЄБА) її компанії-члени називають корупцію, недосконалість системи правосуддя і тиск правоохоронних структур основними бізнес-ризиками, які мають найбільший негативний вплив на український бізнес-клімат. Як свідчить інвестиційний індекс ЄБА, зараз настрої бізнесу щодо інвестування в Україну близькі до кінця 2013 року.

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