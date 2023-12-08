Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога
Киев • УНН
За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в 2,5 млн грн
За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в размере 2,5 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.
За судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога
Дополнение
ВАКС арестовал Сливу с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.
Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.
Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.
Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога
За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в 2,5 млн грн.
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