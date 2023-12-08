Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога

Дональд Туск назвал правительство Виктора Орбана пророссийским

Дональд Туск называет правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном пророссийским и заявляет, что Польша и Венгрия сейчас не являются политически близкими, частично из-за того, что Орбан блокирует средства ЕС для Польши, предназначенные для поддержки Украины.