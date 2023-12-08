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Коррупция в Киевском апелляционном суде: за судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 15:14  •  18104 просмотра

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За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в 2,5 млн грн

За судью Киевского апелляционного суда Юрия Сливу внесли залог в размере 2,5 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

За судью Сливу внесли 2,5 млн грн залога

- сообщил собеседник. 

Дополнение 

ВАКС арестовал Сливу с возможностью внесения залога в 2,5 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Четырем судьям Киевского апелляционного суда, которых уличили во взятке за снятие ареста с имущества частной компании, сообщили о подозрении.

Речь идет о Юрии Сливе, Викторе Глиняном, Игоре Паленике и Вячеславе Дзюбине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Корупція в Київському апеляційному суді: за суддю Сливу внесли 2,5 млн грн застави
Corruption in the Kyiv Court of Appeal: Judge Slyva was released on bail of UAH 2.5 million
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