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Корректировали атаки по одной из ключевых ТЭС Днепропетровщины: СБУ разоблачила двух агентов фсб, среди них - уклонист

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Контрразведка СБУ задержала двух агентов фсб в Днепропетровской области. Они наводили ракетно-дроновые атаки на ключевую ТЭС региона.

Корректировали атаки по одной из ключевых ТЭС Днепропетровщины: СБУ разоблачила двух агентов фсб, среди них - уклонист

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепропетровской области еще двух агентов фсб. Злоумышленники наводили ракетно-дроновые атаки рф на энергетическую инфраструктуру региона - одну из ключевых ТЭС Днепропетровщины, передает УНН со ссылкой на СБУ. 

Детали

В СБУ сообщили, что одной из приоритетных задач корректировщиков, которые для них определил враг, было проведение доразведки вблизи местной тепловой электростанции, которая питает прифронтовые районы области.

Как выяснило расследование, наведением воздушных ударов занимались местные жители. Они действовали отдельно друг от друга, но имели одного общего куратора из российской спецслужбы.

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Один из фигурантов – уклонист из Днепра, который почти не покидал своего жилья, а нужную рашистам информацию завуалированно выпытывал у соседей и родственников.

Задокументировано, как под видом бытовых разговоров он пытался узнать не только о техническом состоянии местной ТЭС, но и координаты огневых позиций украинской ПВО. 

Еще одна фигурантка – безработная из Зеленодольска, которая обходила территорию, чтобы выявить и зафиксировать пункты базирования мобильных огневых групп. Женщина также отслеживала последствия воздушных ударов по местным энергообъектам.

Служба безопасности разоблачила обоих агентов, задокументировала их преступления и задержала.

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Во время обысков у фигурантов изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры.

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Антонина Туманова

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